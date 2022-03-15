Лукашенко уверяет, что Беларусь не будет участвовать в войне против Украины

Ранее президент РБ заявил, что 2 дня назад с Украины была запущена ракета "Точка-У".

Беларусский президент Александр Лукашенко уверяет, что его армия не будет участвовать в войне против Украины. По его словам, Беларуси "там делать нечего, и их туда не зовут".

Лукашенко заявил, что они не будут ввязываться в войну, которую объявила Россия Украине.

"Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть (вы это знаете лучше, чем другие люди): мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине. Самое главное, как военным вам говорю, в этом нет никакой необходимости"," - отметил президент РБ.

Читайте также: Активисты заблокировали движение фур из Польши в Беларусь

По мнению Лукашенко, Беларусь не усилит армию РФ, так как там "предостаточно своих воинов".

"Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут," - заявил диктатор Беларуси.

Ранее мы писали, что Арестович рассказал о Зеленском в интервью Гордону. Советник ОП отметил, что президент отказался еще в первый день войны эвакуироваться и готов сам взять автомат в случае опасности.