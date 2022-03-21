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В Китае разбился Боинг со 133 пассажирами на борту

На месте крушения возник лесной пожар, в сети появились кадры с обломками лайнера
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Китае разбился Боинг со 133 пассажирами на борту
Иллюстративное фото / wikipedia.org

В Китае разбился пассажирский Boeing 737, на борту которого было 133 человека. Об этом пишет местное издание sina.com.

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Сообщается, что самолет авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на Китая в пределах городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.

Официальной информации о судьбе пассажиров и состоянии самолета пока ничего не сообщается. Однако известно, что на месте падения возник лесной пожар, а в Сети уже появились кадры с обломками самолета.

Напомним, военный конвертоплан США разбился на учениях в Норвегии. Спасательный вертолет и норвежский военный самолет Orion в ходе поисковой операции обнаружили обломки разбившегося MV-22B Osprey.

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