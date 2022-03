В Китае разбился Боинг со 133 пассажирами на борту

В Китае разбился пассажирский Boeing 737, на борту которого было 133 человека. Об этом пишет местное издание sina.com.

Сообщается, что самолет авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на Китая в пределах городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.

Официальной информации о судьбе пассажиров и состоянии самолета пока ничего не сообщается. Однако известно, что на месте падения возник лесной пожар, а в Сети уже появились кадры с обломками самолета.

The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiE pic.twitter.com/ymStHElwn3