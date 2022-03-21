В Китае разбился Боинг со 133 пассажирами на борту
В Китае разбился пассажирский Boeing 737, на борту которого было 133 человека. Об этом пишет местное издание sina.com.
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Сообщается, что самолет авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение на Китая в пределах городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.
Официальной информации о судьбе пассажиров и состоянии самолета пока ничего не сообщается. Однако известно, что на месте падения возник лесной пожар, а в Сети уже появились кадры с обломками самолета.
The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiE pic.twitter.com/ymStHElwn3— FrontSource (@FrontSource) March 21, 2022
China Eastern Airlines B-1791 flying from Kunming to Guangzhou has just crashed. pic.twitter.com/dwt06bjOQv— FrontSource (@FrontSource) March 21, 2022
Напомним, военный конвертоплан США разбился на учениях в Норвегии. Спасательный вертолет и норвежский военный самолет Orion в ходе поисковой операции обнаружили обломки разбившегося MV-22B Osprey.
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