Военный конвертоплан США разбился на учениях в Норвегии

Спасательный вертолет и норвежский военный самолет Orion в ходе поисковой операции обнаружили обломки разбившегося MV-22B Osprey.

Военный ковертоплан США MV-22B Osprey с четырьмя членами экипажа на борту в ходе учений потерпел крушение на севере Норвегии. Об этом накануне сообщил местный Объединенный спасательно-координационный центр.

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Отмечается, что воздушное судно, принадлежащее Корпусу морской пехоты США, принимало участие в военных учениях НАТО под названием Холодный ответ. Авария произошла в сложных погодных условиях в регионе Нурланн.

Спасательный вертолет и норвежский военный самолет Orion в ходе поисковой операции обнаружили обломки разбившегося самолета.

Норвежская полиция подтвердила факт обнаружения обломков, отметив, что рядом с ними "признаков жизни не наблюдалось".

Ранее в Воронежской области России потерпел крушение самолет Ан-26 ВКС РФ. Экипаж самолета погиб. По словам очевидцев, в воздухе машина дымилась, по всей видимости, из-за попадания снаряда.

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