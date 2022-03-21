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Оккупанты вывозят в РФ украденные у украинцев машины, бытовую технику и продукты - Генштаб

Россияне продолжают геноцид украинского народа. "Спасатели" занимаются мародерством и вывозят наворованное к себе в Россию.
Оккупанты вывозят в РФ украденные у украинцев машины, бытовую технику и продукты - Генштаб
Мародеры активизировались за время войны. / t.me/voynareal

Российские оккупанты вывозят к себе домой украденные у украинцев машины, бытовую технику и продукты. Об этом стало известно из сводки Генштаба.

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, рашисты активно занимаются мародерством. Также в сети есть скриншоты переписок пострадавших. Например, в Гостомели россияне переходят все границы и обворовывают украинцев.

"Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В Российскую Федерацию враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства," - указывается в сообщении Генштаба.

Отметим, сегодня должны продолжиться переговоры делегаций Украины и РФ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока речи о прямом диалоге двух президентов речи не идет. Также оккупационная власть сообщила, что прекращения огня на время переговоров делегаций не будет.

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