Встречи Зеленского и Путина пока не будет - Песков

Пресс-секретарь Путина заявил, что для прямых переговоров недостаточен прогресс на встречах делегаций двух стран.

Зеленский ранее отмечал, что если переговоры с Путиным не приведут к результату, то будет Третья мировая война. / EPA-EFE

Пресс-секретарь российского президента Путина Дмитрий Песков сделал ряд заявлений. Политик сообщил о том, что пока прямой встречи Владимира Зеленского и российского диктатора не будет.

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По словам Пескова, пока прогресс на переговорах между делегациями Украины и РФ недостаточен, чтобы можно было говорить о прямой встрече президентов двух стран.

Отметим, что ряд украинских политиков сообщали о возобновлении онлайн-переговоров сегодня, 21 марта. Дмитрий Песков заявил, что прекращения огня на время переговоров Украины и России не будет.

Ранее мы писали, что из порта в Бердянске рашисты выкрали пять кораблей с украинским зерном. Об этом сообщил губернатор Запорожской ОВА со ссылкой на сведения очевидцев уголовного преступления буксиров РФ.