Почта
 

РФ поднимает возраст "мобилизованных" из ОРДЛО с 55 до 65 лет

Россияне продолжают проводить мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.
РФ поднимает возраст "мобилизованных" из ОРДЛО с 55 до 65 лет
Россияне используют "мобилизованных" в ОРДЛО как "пушечное мясо". / t.me/DIUkraine

РФ поднимает возраст "мобилизованных" из ОРДЛО с 55 до 65 лет. Рашисты продолжают проводить так званную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Очередная волна призыва ожидается в Донецкой области. Об этом сообщает Главное управление разведки. 

Читайте также: Россияне сжигают тела своих солдат на Донецком металлургическом комбинате - разведка

Учитывая серьезные потери в своей армии, оккупанты решили увеличить возрастной ценз военнообязанных с 55 до 65 лет. По местному телевидению уже активно транслируют призыв в армию РФ.

В ряды рашистской армии активно привлекают студентов. Известно, что всех учеников Луганского железнодорожного техникума официально вызвали для проведения "регистрации". Тем, кому уже есть 18, директор училища звонит лично. Такая же ситуация сложилась в Луганском медицинском университете. В учебном заведении объявлено об официальном прибытии и регистрации студентов старших курсов. 

Читайте также: В Украине погибает ежедневно до 1000 российских солдат - разведка

Те, кто "мобилизован" в состав 1 армейского корпуса войск РФ, отличаются крайне низким морально-психологическим состоянием. Также оккупанты выдают им устаревшее снаряжение: экипировка 1974 года, защитные шлемы 1971 года выпуска.

Среди военных распространяются слухи и панические настроения из-за больших потерь живой силы РФ. На оккупированные территории постоянно пребывают тяжело раненные бойцы и 200-е. 

Известно, что на Луганский мясокомбинат привезли 16 трупов "мобилизованных". Один из них - это сын директора 33 средней школы Луганска. Родным не сообщают о причинах и месте гибели. 

Ранее мы писали, что Дмитрий Песков опровергает возможность прямых переговоров Путина и Зеленского в ближайшее время. Также пресс-секретарь диктатора заявил, что на время переговоров делегаций не будут соблюден режим тишины. 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK