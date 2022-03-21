Россияне продолжают проводить мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.

РФ поднимает возраст "мобилизованных" из ОРДЛО с 55 до 65 лет. Рашисты продолжают проводить так званную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Очередная волна призыва ожидается в Донецкой области. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Читайте также: Россияне сжигают тела своих солдат на Донецком металлургическом комбинате - разведка

Учитывая серьезные потери в своей армии, оккупанты решили увеличить возрастной ценз военнообязанных с 55 до 65 лет. По местному телевидению уже активно транслируют призыв в армию РФ.

В ряды рашистской армии активно привлекают студентов. Известно, что всех учеников Луганского железнодорожного техникума официально вызвали для проведения "регистрации". Тем, кому уже есть 18, директор училища звонит лично. Такая же ситуация сложилась в Луганском медицинском университете. В учебном заведении объявлено об официальном прибытии и регистрации студентов старших курсов.

Читайте также: В Украине погибает ежедневно до 1000 российских солдат - разведка

Те, кто "мобилизован" в состав 1 армейского корпуса войск РФ, отличаются крайне низким морально-психологическим состоянием. Также оккупанты выдают им устаревшее снаряжение: экипировка 1974 года, защитные шлемы 1971 года выпуска.

Среди военных распространяются слухи и панические настроения из-за больших потерь живой силы РФ. На оккупированные территории постоянно пребывают тяжело раненные бойцы и 200-е.

Известно, что на Луганский мясокомбинат привезли 16 трупов "мобилизованных". Один из них - это сын директора 33 средней школы Луганска. Родным не сообщают о причинах и месте гибели.

Ранее мы писали, что Дмитрий Песков опровергает возможность прямых переговоров Путина и Зеленского в ближайшее время. Также пресс-секретарь диктатора заявил, что на время переговоров делегаций не будут соблюден режим тишины.