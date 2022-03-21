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Суд Москвы официально запретил Facebook и Instagram на территории РФ

В России правосудие признало компанию Meta "экстремистской организацией" и запретило ее деятельность в стране.
Суд Москвы официально запретил Facebook и Instagram на территории РФ
Инстаграм и Фейсбук для России - "экстремистские" соцсети. / EPA

Тверской суд Москвы официально запретил Facebook и Instagram на территории РФ. Ранее уже Роскомнадзор отключил упомянутые социальные сети, ссылаясь на "беспокойство о внутреннем состоянии россиян". Теперь решение поддержало и правосудие оккупантов. Об этом сообщают российские госСМИ.

Тверской суд признал Meta "экстремистской организацией" и запретил ее деятельность на территории страны. Отметим, что компании принадлежат: Facebook, Instagram, WhatsApp. 

Однако к мессенжеру WhatsApp у россиян пока нет претензий, поэтому он продолжает функционировать в РФ.

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Также стоит отметить, что постановление не запрещает заходить в Инстаграм и Фейсбук через VPN. То есть, за использование социальных сетей граждане не будут привлекаться к ответственности.

Ранее мы писали, что Россия поднимает возраст "мобилизованных" из ОРДЛО с 55 до 65 лет. Оккупанты используют "мобилизованных" со временно оккупированных территорий как "пушечное мясо". Им выдают устаревшую форму и снаряжение, не выплачивают семьям за смерть "воина", а также не рассказывают родным, где и как погибают их мужчины. 

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