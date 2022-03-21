В Италии нашли яхту Путина за 700 млн долларов

Команда Навального сообщает, что президент РФ владеет ею через подставных лиц.

В порту Италии нашли яхту за 700 млн долларов, которая предположительно принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает команда оппозиционера Алексея Навального.

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По бумагам яхту "Шехерезада" никому не принадлежит и стоит в итальянском порту. Однако президент РФ владеет ею через подставных лиц, как утверждает команда Навального - Мария Певчих и Георгий Албуров.

"Отнимаем у Путина 700 миллионов долларов! Президент Владимир Путин знаменит тем, что очень много ворует, но никогда не записывает украденное на себя. Так произошло и с нашей новой находкой — огромной и одной из самых дорогих в мире яхт "Шехерезада"," - отмечают оппозиционеры.

Ранее мы писали, что суд Москвы официально запретил Facebook и Instagram на территории РФ. По мнению оккупантов, Meta является "экстремистской организацией" и поэтому они запретили ее деятельность на территории страны.