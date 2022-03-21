Почта
 

В Италии нашли яхту Путина за 700 млн долларов

Команда Навального сообщает, что президент РФ владеет ею через подставных лиц.
В Италии нашли яхту Путина за 700 млн долларов
Яхта, котоаря предположительно принадлежит Путину. / t.me/Pravda_Gerashchenko

В порту Италии нашли яхту за 700 млн долларов, которая предположительно принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает команда оппозиционера Алексея Навального. 

Читайте также: В Испании задержали яхту гендиректора Роснефти

По бумагам яхту "Шехерезада" никому не принадлежит и стоит в итальянском порту. Однако президент РФ владеет ею через подставных лиц, как утверждает команда Навального - Мария Певчих и Георгий Албуров.

"Отнимаем у Путина 700 миллионов долларов! Президент Владимир Путин знаменит тем, что очень много ворует, но никогда не записывает украденное на себя. Так произошло и с нашей новой находкой — огромной и одной из самых дорогих в мире яхт "Шехерезада"," - отмечают оппозиционеры.

Ранее мы писали, что суд Москвы официально запретил Facebook и Instagram на территории РФ. По мнению оккупантов,  Meta является "экстремистской организацией" и поэтому они запретили ее деятельность на территории страны.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK