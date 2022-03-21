Новые права. Как украинцам найти работу в Польше

Украинские беженцы могут получить номер социальной страховки PESEL, благодаря которому можно устроиться на работу и получить доступ к услугам системы социального страхования и здравоохранения.

Более десяти миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома после полномасштабного вторжения России в Украины. Около 3,5 миллиона из них выехали за границу, большинство - в Польшу.

Специальный закон, недавно принятый польским парламентом, обеспечивает украинских переселенцев доступ к рынку труда, медицинскому обслуживанию и социальным пособиям. Корреспондент.net рассказывает, как им воспользоваться.

Польский закон, облегчающий трудоустройство

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, регламентирующий условия пребывания украинских беженцев и размеры их социальной поддержки 12 марта, но действовать он начал задним числом - с 24 февраля.

Принятый закон гарантирует законность пребывания в Польше граждан Украины, а также их супругов, в случае, если у них нет украинского гражданства. Это касается только въехавших в Польшу из Украины с начала российского вторжения. Также легальным будет пребывание детей, рожденных в Польше.

Пребывание украинских беженцев в Польше будет считаться законным в течение 18 месяцев. Однако через девять месяцев пребывания в Польше, украинцы, бежавшие от войны, могут подать заявление на получение разрешения на проживание сроком на три года.

Новый закон наделяет беженцев из Украины правом получать номер социальной страховки PESEL, благодаря которому можно устроиться на работу и получить доступ к услугам системы социального страхования и здравоохранения.

Самый крупный пункт регистрации, где можно подать заявку на получение этого номера, с 19 марта находится на Национальном стадионе в Варшаве. Как пишут СМИ, очередь нужно занимать еще с ночи. Власти также запустили регистрационные автобусы, которые будут ездить в приюты для беженцев.

А украинские учащиеся и студенты смогут продолжить обучение в польских школах и университетах.

Беженцы из Украины также будут иметь право на единовременную финансовую помощь. Согласно принятому закону, она будет составлять 300 злотых на человека (около двух тысяч гривен).

Закон также предусматривает льготы для поляков, которые обеспечивают питанием и проживанием граждан Украины.

Как найти работу украинцам в Польше

Портал Aplikuj.pl создал отдельную категорию с вакансиями для украинцев. Есть и раздел с советами для бежавших от российской войны в Украине.

Также можно воспользоваться польской Центральной базой данных вакансий, у которой есть версия на украинском языке. На данный момент там есть более 70 тысяч вакансий, из которых около 20 тысяч созданы специально для украинцев.

Кроме того, можно получить личную консультацию в отделениях Службы занятости или на инфолинии Zielona Linia.

Можно воспользоваться украинским порталом Дія.Бизнес. На тематической странице для украинских беженцев в Польше, среди прочего, есть:

информация о трудоустройстве и вакансиях в Польше

горячая линия информационной помощи

полезные ссылки

советы по открытию бизнеса в Польше, даже если у человека нет польского гражданства

ответы на часто задаваемые вопросы о документах, сроках пребывания, разрешениях

Искать официальную работу также можно на сайтах Jooble и Job Aid for Ukrainian Refugees, где размещено немало вакансий именно для переселенцев из Украины. Вакансии удаленной работы можно найти на других сайтах. В частности, UA talents, Happy Monday, Hire for Ukraine.

Больше рабочих мест предлагали варшавские компании и работодатели - более 70 тысяч. В Кракове можно было найти 36 тысяч предложений, во Вроцлаве - 24 тысячи, в остальных крупных городах примерно по десять тысяч.

Уровень безработицы в Польше считается незначительным, а спрос на специалистов и рабочих большой, поскольку польская экономика развивается. По данным исследования Барометр профессий, сегодня дефицит работников присутствует в каждой отрасли польской экономики и в каждом регионе.

Сейчас больше всего вакансий в сегменте транспортных услуг и торговли (водители, механики, продавцы) - около 30 тысяч вакансий. Также работодатели ищут бухгалтеров и программистов, врачей, маркетологов и специалистов по HR. Большой спрос на строителей и в сфере общественного питания.

На начало нового 2022 года минимальная зарплата в Польше составляет около 2,3 тысячи злотых (около 16,2 тысячи гривен). Средние зарплаты в Польше на 2022 год (после уплаты налогов) составляют около 3,3 тысячи злотых (22, тысячи гривен).

В аналитическом центре компании по трудоустройству Gremi Personal напоминает, что до начала войны в Польше находилось 1,5 миллиона работников из Украины. Из них 60 процентов были заняты в производстве, 10,8 процента - в сфере услуг, 8,5 процента - в строительстве и по семь процентов работали в торговле и логистике.

Более 60 процентов среди трудоустроенных граждан Украины были мужчинами. С начала полномасштабного вторжения России в Украину из Польши вернулось несколько десятков тысяч мужчин, чтобы защитить свою землю от оккупанта. Поэтому, 70 процентов доступных украинцам вакансий, рассчитаны на мужчин.

Как в Польше относятся к украинцам

Сейчас в Польше находятся более двух миллионов украинских беженцев. Еще до этого в государстве с 38-миллионным населением насчитывалось более миллиона украинских мигрантов из числа тех, кто уехал из страны после оккупации Крыма Россией.

По сравнению с другими странами ЕС Польша считается "отгораживающейся" от мигрантов. В последние десятилетия выходцы из других стран составляли здесь незначительную часть общества. При этом другой столь же крупной группы мигрантов, как украинцы, приехавшие в Польшу после 2014 года, здесь нет.

В 2021 году в ходе опроса, проведенного Центром исследования предрассудков при Варшавском университете, 90 процентов респондентов заявили, что принимают украинцев как коллег и соседей. В течение более чем трех недель украинцев, спасающихся в Польше от войны, встречали там с распростертыми объятиями.

Доктор Агнешка Лада-Конефаль, замдиректора Немецкого института Польши в Дармштадте, считает новый наплыв украинцев "огромным вызовом для властей и общества, который, безусловно, изменит страну".

"Полякам придется научиться жить вместе с людьми, которые несколько отличаются от них. В последние годы они уже имели подобный опыт, в том числе в том, что касается украинцев, и этот опыт был положительным", - сказала она DW.

По словам эксперта, все вышесказанное относится и к польским школьникам, в классах которых окажутся дети с другим языком и другой культурой - дети, пережившие войну. Лада-Конефаль не исключает, что в определенной части польского общества проблемы, связанные с наплывом беженцев из Украины, будут восприниматься как непосильные.

"Трудно сказать, сможет ли польское общество принять это и научиться с этим жить, если затраты будут высокими, а кризис и война продлятся долго", - констатирует она и предупреждает, что волна миграции из Украины может быть использована популистами для "распространения ненависти и неприязни".