Спина Путина прижата к стене – Байден

В США опасаются провокаций со стороны РФ

Президент России Владимир Путин оказался прижат к стене сопротивлением украинцев и единством Запада в вопросе поддержки Украины и введения санкций против агрессора. Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с представителями бизнеса, сообщает CNN.

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"Чем больше спина Путина прижимается к стене, тем жестче тактику он может применить", - заявил Байден и указал на недавнее применение гиперзвуковых ракет против Украины.

Американский президент отметил, что США уже направили Украине военное оборудование, которое "создает хаос для российских военных, их танков, вертолетов и самолетов".

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Кроме того, Байден выразил опасение, что Путин прибегнет к "операциям под фальшивым флагом", например химическим атакам.

"Когда он начинает говорить о чем-то, что, по его мнению, собираются сделать НАТО, Украина или Соединенные Штаты, это значит именно это он сам готовится сделать. И это не шутка", - заявил Байден.

Напомним, в МИД РФ заявили, что отношения с США на грани разрыва. В России возмущены заявлениями Джо Байдена и отношением к российским дипломатам.

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