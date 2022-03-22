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Одежду за сахар: В РФ возрождается бартер

Россияне публикуют объявления об обмене личного имущества на продукты питания
 |  Автор: Юрий Кобзар
Одежду за сахар: В РФ возрождается бартер
Иллюстративное фото / wikipedia.org

Из-за перебоев с поставками базовых продуктов питания на фоне ажиотажного спроса в России возрождается и набирает обороны бартерная торговля между гражданами. Как пишут российские СМИ, на интернет-площадках с частными объявлениями люди предлагают одежду и даже бытовую технику в обмен на сахар.

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Так, СМИ сообщают, что в Екатеринбурге люди предлагают детские сандалии за килограмм сахара, женские туфли и платье – за два. В Тюменской области пачку новых журналов меняют на четыре килограмма сахара, а люстру – за пять.

Похожая ситуация в Челябинске. Там люди готовы отдавать за сахар комнатные цветы, детские товары, одежду и другие вещи. В Уфе местный житель готов расстаться с компьютером в обмен на 50 кг сахара.

Напомним, в РФ перебои с молоком и соками из-за дефицита упаковки "тетрапак". В магазины РФ не доходят даже те товары, которые производятся в самой России.

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