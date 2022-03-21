В РФ перебои с молоком и соками из-за дефицита упаковки "тетрапак"

В магазины РФ не доходят даже те товары, которые производятся в самой России

Российские производители соков и молока прекращают поставки своих продуктов в магазины из-за нехватки тары, которая импортировалась из-за границы. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на ритейлеров и производителей продуктов питания.

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Отмечается, что на российском рынке сейчас наблюдается дефицит специальной упаковки для жидких продуктов – тетрапака. В частности, нет возможности закупать специальную пленку, которая входит в состав этой тары.

По словам представителя компании-производителя, сейчас рассматриваются варианты альтернативных вариантов тары – вплоть до использования бидонов.

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В то же время представители Минпромторга России уверяют, что запасов сырья и материалов для упаковки в стране достаточно, хотя имеется повышенный спрос на упаковку.

Между тем, в розничной сети фиксируется рост цен на все виды упаковочных материалов. Например, транспортный гофрокороб подорожал на 30%, полипропиленовая пленка – на 100%, картонные упаковки для соли – на 122%, фасовочная полиэтиленовая пленка – на 89%.

Напомним, оккупанты вывозят в РФ украденные у украинцев машины, бытовую технику и продукты. "Спасатели" занимаются мародерством и вывозят наворованное к себе в Россию.

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