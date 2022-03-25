Столтенберг оценил вероятность войны НАТО и РФ

Альянс решил создать четыре дополнительных многонациональных боевых группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его мнению, полномасштабная война между Россией и альянсом маловероятна. Об этом в четверг, 24 марта, он сказал в беседе с корреспондентом CNN.

По словам Столтенберга, единство стран НАТО снизило вероятность полномасштабной войны. В то же время, он отметил, что ситуация в Украине является непредсказуемой.

"В результате войны в Украине, Альянс столкнулся с новой реальностью, в связи с чем он должен быть готовым к долгосрочным перспективам", - отметил он.

Генсек добавил, что Россия не готова к деэскалации, но предположил, что такая необходимость у россиян может возникнуть, и тогда они "могут связаться с нами".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет предоставлять дальнейшую поддержку Украине.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия ищет предлог для применения химического и биологического оружия в Украине.

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