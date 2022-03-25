Лидеры ЕС обязались восстановить Украину

Будет создан специальный фонд и привлечены международные партнеры.

Лидеры стран Евросоюза обязались поддержать Украину и оказывать государству помощь в восстановлении после войны. Соответствующее решение было принято на саммите ЕС 24 марта, говорится на сайте Евросовета.

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"Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, Европейский Союз обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения его неотложных потребностей, а после прекращения натиска России — для восстановления демократической Украины", — сказано в публикации.

Для поддержки Украины Евросовет создаст Трастовый фонд, к которому привлекут международных партнеров. Вскоре будет проведена международная конференция, в рамках которой соберут средства для данного фонда.

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Кроме того, Евросовет призывает Еврокомиссию продолжить оказывать техническую помощь Киеву для проведения реформ в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕС решили снизить зависимость от российских ресурсов.

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