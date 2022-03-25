Лукашенко заговорил о блокировке YouTube

Беларусь может последовать примеру России, где начали блокировать западные соцсети

В Беларуси могут заблокировать YouTube и западные социальные сети. Такую возможность допустил Александр Лукашенко на совещании с руководителями государственных СМИ, пишет белорусская редакция "Радио Свобода".

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Сообщается, что правитель Беларуси поставил перед государственными СМИ некие задачи в "глобальной информационной войне". При этом он заявил, что необходимо обсудить блокировку YouTube и иностранных социальных сетей.

"Как бы это ни было сложно, вы должны не только удерживать внимание аудитории, просвещать, объяснять, поддерживать, но и думать о собственном развитии", — заявил он.

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Лукашенко акцентировал на том, что нельзя проиграть информационную войну и сослался на опыт других стран. В частности он упомянул, что Россия уже заблокировала западные соцсети, а Китай закрыл свой интернет "золотым щитом".

Напомним, украинская разведка сообщает, что риск вступления Беларуси в войну остается. Россия всеми способами пытается улучшить свое положение на фронте, которое ухудшается с каждым днем.

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