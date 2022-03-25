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В Москве паника из-за отказа Европы от российской нефти – Шольц

Европейский бизнес даже без официального эмбарго отказывается от контрактов с Россией на поставки энергоносителей
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Москве паника из-за отказа Европы от российской нефти – Шольц
Олаф Шольц / EPA

Российские власти демонстрируют признаки паники из-за решений европейский стран о быстром отказе от российских энергоносителей. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца на саммите лидеров ЕС.

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Так, западные СМИ сообщают, что в своем выступлении за закрытыми дверями Шольц оценил в 5 лет срок, который понадобится Европе на полную независимость от российских энергоносителей. При этом он отметил, что в Кремле начинается паника на фоне того, как европейские компании отказываются от контрактов с Россией на поставки нефти и газа.

Отмечается, что ранее канцлер Германии заявил о невозможности немедленного запрета на импорт энергоносителей из России в Европу. По его мнению, это навредит Европе сильнее, чем по России. Тем не менее, он заверил, что Германия делает все возможное для скорейшего снижения своей зависимости от поставок энергоносителей из России.

Напомним, в ЕС объяснили, почему энергетические санкции против РФ нереальны. Украина призывает к полному эмбарго на торговлю с Россией, но Европа пока к такому не готова.

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