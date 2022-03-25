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В ЕС объяснили, почему энергетические санкции против РФ нереальны

Украина призывает к полному эмбарго на торговлю с Россией, но Европа пока к такому не готова
 |  Автор: Юрий Кобзар
В ЕС объяснили, почему энергетические санкции против РФ нереальны
Клаус Йоханнис / EPA

Введение Европейским союзом эмбарго на закупки российской нефти и газа исключено. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет румынское издание Capital.

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Он подчеркнул, что для Евросоюза всегда было важно, чтобы вводимые санкции наносили ущерб прежде всего России, а не самим странам ЕС. По словам румынского президента, обсуждение энергетических санкций действительно велось, но конкретного предложения пока не поступало.

"В Европейском союзе есть страны, которые относительно мало зависят от российского газа или нефти, но есть страны, которые почти полностью зависят от них. И тогда понятно, что на данный момент вводить санкции в этой сфере нереально", - подчеркнул Йоханнис.

Напомним, Зеленский обратился к Швеции и призвал не покупать ни одного барреля российской нефти. По мнению Зеленского, Кремль понимает только язык санкций.

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