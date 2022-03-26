Байден назвал Путина "мясником"

Американский президент встретился с украинскими беженцами в Польше, после чего резко высказался о российском президенте.

Президент США Джо Байден в субботу 26 марта, посетил Национальный стадион в Варшаве, где встретился с беженцами из Украины и волонтерами, сообщает Onet.pl.

После встречи с беженцами Байден сказал журналистам, что "эти люди просто хотят обнять и сказать спасибо".

"Каждый из этих детей сказал что-то вроде: молитесь за моего папу, за брата, за дедушку, потому что они там и воюют", – сообщил Байден. Он добавляет, что сам знает, как это иметь кого-то из близких в зоне боевых действий. "Вы встаете каждое утро и думаете, молитесь, чтобы кто-то откликнулся", - подчеркнул Байден.

Журналисты также спросили президента США, что он думает о президенте России, после того, что он сделал с людьми, которых встречал на стадионе.

Байден ответил: "Он мясник".

Ранее сообщалось, что Байден встретился с министрами Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым в Польше. Американский президент провел первую встречу с высокопоставленными представителями Украины с начала войны с Россией.

Перед встречей с Байденом Кулеба и Резников провели переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном.

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