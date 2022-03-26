"Расконсервированные" танки РФ разворованы, командир застрелился - разведка

С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов. У части танков них нет даже двигателей.

"Расконсервированная" российская военная техника оказалась полностью разворованной. Командир танкового полка застрелился. Об этом в субботу, 26 марта, сообщили в Главном управлении разведки.

Отмечается, что оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники снятой с длительного хранения. В частности, на аэродроме в СМТ Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ).

"В настоящее время вражеская РВБ пытается "поставить в строй" значительное количество техники, прибывающей из складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование", - говорится в сообщении.

В украинской разведке сообщили, что РФ часто сталкивается с проблемой невозможности обновления техники после "расконсервации" со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов.

"В частности, в 4-й танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков только один находится в более-менее работоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей. В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны", - сообщили в ГУР.

Там также добавили, что по имеющейся у них информации, командир 13 танкового полка 4-й танковой дивизии РФ застрелился.

Напомним, сегодня в ОП сообщили, что украинские военные почти полностью уничтожили элитную танковую армию РФ в Сумской и Харьковской области.

Полиция изъяла у жителей Полтавщины 11 российских танков

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet