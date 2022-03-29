Берлин ждал поражения Украины за несколько часов – украинский посол

В первые часы российского нападения на Украину немецкие власти уже готовились к переговорам с новым марионеточным правительством Украины

В первые дни российского вторжения Германия не торопилась вводить санкции против России потому, что ожидала скорого поражения Украины. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Так, по словам Мельника, сразу после российского нападения министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил ему, что Украине осталось всего несколько часов, поэтому поставки оружия ВСУ и отключение России от SWIFT не имеют смысла.

Мельник также утверждает, что немецкий министр с "такой вежливой улыбкой" говорил, что поражение украинцев уже предрешено и далее вести переговоры нужно будет уже с новым марионеточным правительством, которое РФ сформирует в Киеве.

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"Это был худший разговор в моей жизни", - заявил Мельник и признался, что плакал после этой беседы.

Напомним, Politico пишет, что лидеры Германии служили Путину "полезными идиотами". Экс-канцлер Ангела Меркель заняла место в пантеоне наивности рядом с Невиллом Чемберленом, считают авторы статьи.

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