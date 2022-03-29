Шойгу пригрозил НАТО в случае поставки самолетов и ПВО Украине

Россия отслеживает заявления лидеров Альянса о намерении поставлять боевую авиацию и системы противовоздушной обороны в Украину.

Шойгу появился впервые на публике после новостей об инфаркте. / korrespondent.net

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу появился впервые с 11 марта на публике и сделал ряд противоречивых заявлений. Так, министр обороны пригрозил НАТО в случае реализации поставки самолетов и системы противовоздушной обороны Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что они следят за высказываниями лидеров стран-членов Альянса. Шойгу пригрозил, что их страна "адекватно отреагирует", если НАТО предоставит Украине помощь с боевой авиацией.

"Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО в Украину. В случае их реализации адекватно отреагируем," - сообщил глава Минобороны.

Отметим, что после саммита Альянса премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением, что союзники работают над увеличением военной техники Украине. Однако Джонсон уточнил, что помощь, скорее всего, не будет распространяться на танки и самолеты.

Ранее мы писали, что Шойгу заявил о наращивании сил ВС РФ на Донбассе. По словам главы Минобороны РФ, основные задачи первого этапа войны в Украине "выполнены".