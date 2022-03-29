Шойгу заявил, что армия РФ теперь сосредоточится на Донбассе
По словам министра обороны России, их основные задачи "выполнены".
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что армия оккупантов теперь сосредоточится на Донбассе. Ранее сообщалось, что Шойгу лежит в больнице с инфарктом.
Читайте также: Временный министр обороны РФ выдал указ о создании фейков касательно пленныхМинистр обороны рассказал пропагандистской машине об "успехах" их армии на территории Украины. По словам Шойгу, основные задачи первого этапа войны в Украине "выполнены".
"Армии Украины нанесен существенный урон, это позволяет сосредоточить усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса," - заявил глава Минобороны.
Ранее мы писали, что российские командиры отдают приказы "сравнять с землей" украинские поселки. СБУ продолжает публиковать перехваты разговоров рашистов, которые демонстрируют реальные намерения "освободителей".
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