Шойгу заявил, что армия РФ теперь сосредоточится на Донбассе

По словам министра обороны России, их основные задачи "выполнены".

Шойгу заявил о намерениях армии РФ на Донбасс. / Геращенко / Телеграм

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что армия оккупантов теперь сосредоточится на Донбассе. Ранее сообщалось, что Шойгу лежит в больнице с инфарктом.

Читайте также: Временный министр обороны РФ выдал указ о создании фейков касательно пленных

Министр обороны рассказал пропагандистской машине об "успехах" их армии на территории Украины. По словам Шойгу, основные задачи первого этапа войны в Украине "выполнены".

"Армии Украины нанесен существенный урон, это позволяет сосредоточить усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса," - заявил глава Минобороны.

Ранее мы писали, что российские командиры отдают приказы "сравнять с землей" украинские поселки. СБУ продолжает публиковать перехваты разговоров рашистов, которые демонстрируют реальные намерения "освободителей".