Переговоры Украины и РФ в Турции завершились: известны итоги

Украинская делегация предложила новую систему гарантий безопасности. Россияне пока не ответили.

Утром 29 марта начались "живые" переговоры между Россией и Украиной. Давид Арахамия отметил, что первая победа украинцев - это перенос переговоров из Беларуси в Турцию. Именно эту страну делегация видит как одну из гарантий безопасности для Украины.

Михаил Подоляк сообщил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на референдуме. Арахамия подчеркнул, что система безопасности мира дала трещину. Поэтому они на встрече работали над форматом о новой системе гарантий безопасности для Украины. Однако никаких подписей в Стамбуле никто из членов делегаций не ставил.

В рамках переговоров делегации обсуждался договор о гарантиях безопасности. / ОП

Также известно, что это будет новый международный договор, ратифицирующий. Страны гарантии в течении трех дней будут проводить консультации и будут обязаны оказать помощь. Среди гарантов рассматривают страны Совбеза ООН, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль.

Также Арахамия сообщил, что на переговорах они упомянули вопрос с ОРДЛО и Крымом.

"У нас неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гаранты не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС," - подчеркнул член делегации Украины.

В рамках переговоров делегации обсуждался договор о гарантиях безопасности. / ОП

Михаил Подоляк отметил, что Украина функционирует иначе, чем РФ.

"Для нас главное, чтобы государство общалось с общественностью. Имплементация решения будет идти по процедуре: референдум, потом ратификация парламентов стран гарантий," - заявил Подоляк.

По словам Подоляка, Крым станет отдельным пунктом договора. Также как и ОРДЛО.

"На протяжении 15 лет будем с Россией проводить переговоры насчет Крыма, на протяжении этого времени никаких военных действий," - отметил Михаил Подоляк.

Также украинская делегация провела брифинг. По словам представителей делегации, вопрос Донбасса будет обсуждаться непосредственно между Зеленским и Путиным. Украина признает свои границы, которые были по состоянию на 1991 год.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский провел аналогии войны в Украине со Второй мировой. Украинский президент подчеркнул, что за месяц полномасштабной войны появился "целый черный перечень городов", разрушенных до основания из-за бомбардировок России.