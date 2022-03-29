Всего за месяц боевых действий появился целый перечень разрушенных до основания городов, сказал он.

Президент Владимир Зеленский сравнил войну в Украине и Вторую мировую войну. Он считает, что нынешние боевые действия вышли на более высокий уровень. Слова главы государства прозвучали в рамках телемарафона.

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Так, Зеленский сказал, что сейчас даже невозможно подсчитать общее число средств поражения, которые использовали российские войска. Все они были направлены против украинцев, живущих на своей земле.

"Можно сказать, что интенсивность и жестокость ведущихся против нас боевых действий вышли на уровень даже выше, чем это было во время Второй мировой войны — наиболее разрушительной войны Европы", — отметил президент.

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По его словам, за месяц боевых действий в Украине появился "целый черный перечень городов", разрушенных до основания из-за бомбардировок России.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты выводят часть войск из двух областей Украины.

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