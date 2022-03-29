Нидерланды и Бельгия высылают российских дипломатов

Дипломатов подозревают в шпионаже.

Европейские страны одна за другой высылают российских дипломатов домой из-за подозрений в шпионаже. / korrespondent.net

Министерство иностранных дел Нидерландов готовит к высылке 17 российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД страны.

Главной причиной такого решения стала информация, полученная от служб общей и военной разведки и безопасности. Дипломатов подозревают в тайном осуществлении разведывательной деятельности.

"Посол России был вызван сегодня в МИД. Посол был проинформирован о том, что Нидерланды высылают из страны 17 офицеров разведки," - говорится в заявлении.

В Бельгии также высылают российских дипломатов. В МИД заявили о высылке 21 сотрудника российского посольства.

Ранее мы писали, что на ближайшую встречу НАТО пригласили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Также в Брюссель приедут министры от Грузии, Финляндии и Швеции.