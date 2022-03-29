Главу МИД Украины пригласили на встречу НАТО

Встреча министров иностранных дел стран-членов Альянса пройдет 6-7 апреля.

В Брюсселе планируют провести встречу стран-членов НАТО. Главы МИД членов Североатлантического совета встретятся 6-7 апреля.

Главу министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу также пригласили на данную встречу в качестве стран-партнеров. Помимо Украины приедут министры от Грузии, Финляндии и Швеции.

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Отметим, что сегодня, 29 марта, министр обороны РФ Шойгу пригрозил Альянсу. По словам главы Минобороны, если НАТО поможет Украине авиацией и систем противовоздушной обороны, то они "адекватно отреагируют".

Ранее мы писали, как прошли сегодняшние переговоры между РФ и Украиной. Стороны обсуждали договор о гарантиях безопасности Украины. Сообщается, что это будет новый международный договор, ратифицирующий. На переговорах был поднят вопрос с ОРДЛО и Крымом.