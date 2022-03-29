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РосСМИ назвали причину взрывов у Белгорода

Вследствие произошедшего пострадали четверо военнослужащих. Жертв среди мирного населения нет, утверждают власти.
РосСМИ назвали причину взрывов у Белгорода

Причиной взрывов на складе боеприпасов в пригороде российского Белгорода является "человеческий фактор". Об этом вечером во вторник, 29 марта, сообщает РИА Новости.

Как указано, такие данные передали экстренные службы.

По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, взрывы уже прекратились, пострадавших среди мирного населения нет. Причин произошедшего он не назвал.

"Взрывы прекратились. По докладу главы поселения, пострадавших среди жителей села нет. На место прибыла оперативная группа МЧС. Сейчас будет проведен еще один обход села, чтобы осмотреть дома на наличие повреждений. О причине произошедшего сообщу после всех проведенных следственных мероприятий", - написал он.

В то же время агентство информирует, что вследствие взрывов пострадали четверо военнослужащих.

Напомним, в районе села Красный Октябрь под Белгородом прогремел ряд взрывов. Пользователи Сети обнародовали соответсвующие видео.

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