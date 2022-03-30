Путина обманывают о реальной ситуации на фронте и в экономике - СМИ

В США думают, что президенту РФ боятся сказать правду.

Путин находится не в Кремле с начала вторжения в Украину. / Геращенко / Телеграм

В США думают, что российского президента Владимира Путина вводят в заблуждении о реальном положении дел на фронте в Украине и о состоянии экономики России после введенных санкциях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника, к таким выводам разведка США пришла после рассекреченных данных.

"Мы считаем, что советники дезинформируют Путина о том, насколько плохо работают российские военные и как российскую экономику калечат санкции, потому что слишком боятся сказать ему правду," - отметил чиновник.

Также сообщается, что Путину все же стало известно о дезинформации, которая привела к конфликту между ним и приближенными из Минобороны РФ. Политик отметил, что российский президент мог не знать, что его ведомство "использует и теряет срочников в Украине, что демонстрирует явный сбой в поступлении точной информации к российскому президенту".

"У нас есть информация, что Путин почувствовал, что введен российскими военными в заблуждение. Сейчас между Путиным и (Министерством обороны) существует стойкое напряжение, вытекающее из недоверия Путина к руководству Министерства обороны," - подчеркнул чиновник.

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