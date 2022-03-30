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Британия не готова предоставить Украине гарантии безопасности как у НАТО

Британцы пообещали рассмотреть запрос Украины стать гарантом ее безопасности.
Британия не готова предоставить Украине гарантии безопасности как у НАТО
Британия не будет предоставлять гарантий Украине, как член НАТО. / korrespondent.net

Великобритания не готова предоставить Украине гарантии безопасности в качестве страны НАТО. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Британии Доминик Рааб. Об этом пишет The Guardian.

В Британии сообщили, что они рассмотрят запрос Украины насчет возможности стать гарантом ее безопасности. Но брать на себя обязанности, которые есть у членов НАТО в рамках Альянса, - нет.

"Мы очень внимательно рассмотрим все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно. Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО по поводу не членов НАТО," - заявил Рааб.

Ранее мы писали, в ВС РФ с трудом набирают "добровольцев". Несмотря на мощную пропаганду и железный занавес, ехать на реальную войну у россиян желания нет. К примеру, в Калининградской области призвалось всего 17 "желающих".

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