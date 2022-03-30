ВС РФ с трудом набирают "добровольцев" - Генштаб
В России проходит скрытая мобилизация, а также агитация на всех возможных носителях - от коммунальных платежек до роликов в автобусе.
ВС РФ ведут скрытую мобилизацию. Как бы в Кремле не отрицали о призыве, а также участие срочников в войне против Украины, в Сети все больше доказательств агитации от министерства обороны. Несмотря на мощную пропаганду и железный занавес, ехать на реальную войну у россиян желания нет.
Читайте также: ВС РФ насилуют несовершеннолетних украинок и едят собакКак сообщают в Генеральном штабе ВСУ, армия России с трудом набирают так называемых "добровольцев". После сильных потерь в живой силе и технике, рашисты деморализованы, отчего имеют низкую мотивацию по отношению к участию в войне на украинской территории.
Попытки призвать "добровольцев" не увенчались успехом. Известно, что в Калининградской области призвалось всего 17 "желающих".
Ранее мы писали, что Песков прокомментировал вчерашние переговоры делегаций в Стамбуле. В Кремле отказываются обсуждать вопрос Крыма, а также пока не видят прорыва в мирных переговорах. Сейчас они изучают письменные предложения, которые передала украинская сторона.
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