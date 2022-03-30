ВС РФ с трудом набирают "добровольцев" - Генштаб

В России проходит скрытая мобилизация, а также агитация на всех возможных носителях - от коммунальных платежек до роликов в автобусе.

У россиян потери в живой силе перевалили за 17 тысяч. / t.me/voynareal

ВС РФ ведут скрытую мобилизацию. Как бы в Кремле не отрицали о призыве, а также участие срочников в войне против Украины, в Сети все больше доказательств агитации от министерства обороны. Несмотря на мощную пропаганду и железный занавес, ехать на реальную войну у россиян желания нет.

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Как сообщают в Генеральном штабе ВСУ, армия России с трудом набирают так называемых "добровольцев". После сильных потерь в живой силе и технике, рашисты деморализованы, отчего имеют низкую мотивацию по отношению к участию в войне на украинской территории.

Попытки призвать "добровольцев" не увенчались успехом. Известно, что в Калининградской области призвалось всего 17 "желающих".

Ранее мы писали, что Песков прокомментировал вчерашние переговоры делегаций в Стамбуле. В Кремле отказываются обсуждать вопрос Крыма, а также пока не видят прорыва в мирных переговорах. Сейчас они изучают письменные предложения, которые передала украинская сторона.