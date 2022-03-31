США не готовы быть гарантом безопасности для Украины - CNN

О неготовности говорить о возможности стать гарантом безопасности для Украины в Штатах говорят уже не впервые.

Президент США Джо Байден уклонился от ответа касательно готовности Вашингтона предоставить гарантии безопасности Киеву. Также он не стал давать оценку разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в среду, 30 марта, сообщает CNN.

В частности, журналисты спросили американского лидера о том, готовы ли США предоставить гарантии безопасности Украине в рамках мирных переговоров с Россией. Байден уклонился от ответа на данный вопрос.

Его также спросили, о чем он конкретно говорил с президентом Украины в ходе последнего телефонного разговора. Однако политик оставил и этот вопрос без ответа.

Предполагается, что гарантии безопасности для Украины должны быть аналогичны 5 статье НАТО. То есть если Украина будет объектом агрессии, страна в праве в течение трех дней требовать консультаций, если они ни к чему не приведут, то страны гаранты должны помочь вооружениям и закрыть небо.

Под такими гарантиями, которые равны 5 статье НАТО, Украина не будет размещать на своей территории иностранные военные базы и не будет вступать в военно-политические союзы. При этом для Украины будут открыты двери в ЕС, а страны-гаранты должны будут это поддерживать и обязуются этому не мешать.

Напомним, после переговоров в Стамбуле украинская делегация озвучила идею новых гарантий безопасности для нашей страны.

Напомним, по итогам переговоров в Стамбуле в Офисе президента заявили, что появился реальный шанс на скорое завершение войны.