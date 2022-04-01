Президент Франции встретился с Иваном Федоровым, которого выкрали оккупанты в начале марта.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с мэром Мелитополя Иваном Федоровым. Их встреча прошла в Елисеевском дворце. Об этом рассказал телеканал BFMTV.

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Городской голова был в составе украинской делегации. Согласно фотографиям со встречи Макрона и украинцев, в состав делегации входил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Сегодня днем Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце Ивана Федорова, мэра украинского города Мелитополь, которого российские военные похитили в начале марта, а затем отпустили через пять дней," - отмечается в сообщении.

Мэр Мелитополя вошел в состав украинской делегации. / bfmtv.com

Иван Федоров был похищен российскими оккупантами 11 марта. Мэра Мелитополя взяли в плен в кризисном центре, когда он занимался вопросами жизнеобеспечения населения. Причиной похищения стал отказ Федорова сотрудничать с оккупантами. Мэр пробыл в плену более пяти дней, его освободили 16 марта. Мэра Мелитополя обменяли на на девять пленных военных РФ.

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