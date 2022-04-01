Пропагандисты РФ распространяют ролик с псевдосотрудником Азовстали
Российские пропагандисты распространяют ролик с псевдосотрудником "Азовстали", который от имени предприятия заявляет о желании пополнить ряды армии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Видео разгоняют по прокремлевским медиа. В сообщении сказано, что пропагандисты наняли какого-то актера, придумали ему имя, должность и назвали его азовстальцем. Фейковый работник предприятия заявляет, что хочет перейти на сторону российских оккупантов.
В горсовете подчеркивают, что "работник" Роман Постильник не является сотрудником комбината.
"Служба HR Азовстали подняла базу всех работников всех предприятий Группы Метинвест за все годы. Человек с таким именем и фамилией никогда не работал ни на одном из активов группы Метинвест," - утверждают в мэрии.
Читайте также: Войска РФ уничтожают Азовсталь в МариуполеСтоит отметить, что в Мариуполе из-за вражеских обстрелов комбинат "Азовсталь" полностью разрушен.
Ранее мы писали, что бойцы территориальной обороны придумали оружие, которым будут мстить россиянам с неба. Боец ТрО предложил модернизировать обычные агрокоптеры в боевые летательные аппараты. Теперь с виду обычный агрокоптер стал опасностью для вражеских БМП и танков.