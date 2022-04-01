Пропагандисты РФ распространяют ролик с псевдосотрудником Азовстали

В видео фейковый работник заявляет о желании перейти на сторону российских войск.

Российские пропагандисты распространяют ролик с псевдосотрудником "Азовстали", который от имени предприятия заявляет о желании пополнить ряды армии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Видео разгоняют по прокремлевским медиа. В сообщении сказано, что пропагандисты наняли какого-то актера, придумали ему имя, должность и назвали его азовстальцем. Фейковый работник предприятия заявляет, что хочет перейти на сторону российских оккупантов.

В горсовете подчеркивают, что "работник" Роман Постильник не является сотрудником комбината.

Псевдосотрудник никогда не работал на "Азовстали". / Комсомольская правда

"Служба HR Азовстали подняла базу всех работников всех предприятий Группы Метинвест за все годы. Человек с таким именем и фамилией никогда не работал ни на одном из активов группы Метинвест," - утверждают в мэрии.

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Стоит отметить, что в Мариуполе из-за вражеских обстрелов комбинат "Азовсталь" полностью разрушен.

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