В 2014 году журналист поддержал аннексию Крыма и стал сотрудничать с прокремлевскими медиа.

Стало известно о смерти российского пропагандиста Андрея Бабицкого в оккупированном Донецке. Об этом сообщают СМИ ОРДЛО.

Украинофоб до 2014 года работал на "Радио Свобода". Однако поддержал аннексию Крыма и начал сотрудничать с прокремлевскими изданиями. А после - переехал в оккупированный Донецк.

Пропагандист умер в ночь на 1 апреля в собственной квартире. В Донецке он 8 вел пропагандировал "русский мир".

О причинах смерти не сообщается. Андрей Бабицкий скончался в возрасте 58 лет.

Ранее мы писали, что гражданские россияне передают информацию Украине о передвижении техники ВС РФ в Украину. Также граждане России воюют на территории Украины против российских оккупантов.