Россияне передают информацию Украине о движении техники РФ - ГУР

В Украине также воюет легион "Свобода России", куда входят российские добровольцы, выступающие против режима Путина.

Офицер спецподразделения Главного управления разведки Минобороны по позывному "Вито" сообщил, что россияне добровольно передают информацию Украине о движении техники РФ. Также граждане России воюют на территории Украины против российских оккупантов. Об этом пишет пресс-служба ГУР со ссылкой на интервью офицера "Армии INFORM"

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Русские сбрасывают информацию украинцам о движении войск врага в сторону Украины.

"Мы получаем данные от гражданских людей из российского Белгорода и не только. Они чудом выходят на наши "паблики", сбрасывая информацию о движении вражеских войск в сторону Украины, их состав и т.д. Мы ее оцениваем, анализируем, дополняем и сравниваем с данными нескольких других источников, а затем доводим до боевых частей и составляем планы собственных или совместных действий. Как результат – огромные потери врага," - рассказывает "Вито".

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Офицер отмечает, что украинские защитники доказали, что ВС РФ - никакая не непобедимая армия. Главное их преимущество в войне против Украины - их количество, но ВСУ работает над этим нюансом.

"Я не сказал бы, что это Джеймс Бонды. Они обычные парни. Но морально-психологическое состояние их подавлено. Может у себя на тренировках они были лучше. Но здесь они не могут сориентироваться. Они здесь блуждают. Они испуганы," - отметил военный.

Подразделение россиян воюет на стороне Украины. / Легион "Свобода России"

"Вито" рассказал, что россияне тоже принимают участие в войне на стороне Украины. В подразделениях ВСУ есть граждане РФ, которые перешли границу из РФ и воюют на стороне Украины.

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