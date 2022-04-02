Пожар в Белгороде повлияет на силы РФ под Харьковом - разведка

Пожар уничтожил несколько цистерн с топливом на складе в российском городе Белгород вблизи границы с Украиной.

Пожар в Белгороде, который уничтожил несколько цистерн с нефтью на местных складах, а также, вероятно, боеприпасы, создаст краткосрочную дополнительную нагрузку на и без того затянутые логистические цепочки России. Об этом в пятницу, 1 апреля, говорится в разведданных Британии.

Читайте также: Российские мародеры отправляют из Беларуси награбленное имущество украинцев

В частности, минобороны Великобритании предполагает, что из-за инцидента российские войска, атакующие Харьков, столкнутся с нехваткой ресурсов.

"Особенно может пострадать обеспечение ресурсами российских войск, окружающих Харьков (60 км от Белгорода)", - говорится в разведданных.

Известно, что вечером, 30 марта, в Белгороде взорвались склады с боеприпасами. В России сразу же заявили, что причиной инцидента стал "человеческий фактор".

Утром, 1 апреля, в Белгороде произошел крупный пожар на нефтебазе.

В Генштабе, комментируя взрывы на складах в РФ, отметили, что россияне продолжают хранить и использовать устаревшие боеприпасы. Пожар произошел в связи с нарушением требований безопасности эксплуатации, официально заявили в Украине.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.