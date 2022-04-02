Италия готова стать гарантом нейтралитета Украины

Официальный Рим озвучил свое согласие гарантировать безопасность Украины

Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, пишет La Repubblica.

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"Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций и никогда не отказываясь от дипломатического канала. Продолжение переговоров между сторонами и гуманитарное перемирие являются приоритетами. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины" - заявил дипломат.

Он также сообщил, что Италия уже разработала план энергетической безопасности и теперь нацелилась на уход от российского рынка. В противовес сотрудничеству с Россией Италия намерена развивать связи со странами средиземноморского региона.

Напомним, ранее стало известно, что уже две страны, которые являются членами НАТО, поддержали предложения гарантии безопасности Украины в той концепции, которую озвучил Киев. Об этом сообщил глава украинской делегации в переговорном процессе с Россией, народный депутат Давил Арахамия.

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