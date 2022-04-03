В Казахстане заявили, что предотвратили покушение на президента

Задержан гражданин Казахстана, который планировал покушение на президента и высокопоставленных государственных служащих.

В Казахстане задержали агента иностранной разведки, который готовил покушение на президента Касыма Жомарт-Токаева. Об этом сообщает местный Комитет национальной безопасности.

Сообщается, что 25 марта в Нур-Султане задержали гражданина Казахстана, который, являясь агентом иностранной разведки, планировал покушение на президента и высокопоставленных государственных служащих. По данным следствия, он также планировал теракты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

"В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Комитета национальной безопасности, задержанный "продвигал антироссийскую пропаганду путем публикаций в социальных сетях".

Ранее Казахстан заявил о нейтралитете в войне РФ против Украины. Страна не поддерживает ни одну, ни другую сторону, и не намерена отправлять военных и технику на украинскую территорию, заявили в Минобороны.

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