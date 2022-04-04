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Германия планирует выслать до сотни российских дипломатов - СМИ

Дипломатов подозревают в шпионаже.
Германия планирует выслать до сотни российских дипломатов - СМИ
Олаф Шольц - канцлер Германии. / Геращенко / Телеграм

В Германии раздумывают о высылке российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже на территории страны. Об этом пишет издание Bild.

В материале сказано, что ФРГ планирует выслать до сотни российских дипломатов, так как их подозревают в противоправной работе. На сегодняшний момент канцелярия Олафа Шольца согласовывает список дипломатов, которым грозит депортация. 

Окончательное решение должно быть принято до 11 апреля. Отметим, что ранее издание заявляло, что в Германии действуют свыше 2 тысяч шпионов РФ.

Ранее мы писали, что премьер-министр Польши назвал Германию главным тормозом в вопросе ужесточения санкций против России. Также в правительстве не поддерживают решение Венгрии дружить с оккупантами и "закрывать глаза" на зверства российской армии в Украине. 

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