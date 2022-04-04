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В Польше назвали страну, которая мешает введению жестких санкций против РФ

Матеуш Моравецкий сообщил, что Германия - основной тормоз санкций.
В Польше назвали страну, которая мешает введению жестких санкций против РФ
Матеуш Моравецкий высказался по поводу Германии в вопросе санкций против РФ. / EPA / UPG

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал страну, которая тормозит введение более жестких санкций против России. По словам политика, Германия является основным тормозом санкций. Об этом пишет издание tvn24.pl.

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Матеуш Моравецкий высказался о крупных странах Евросоюза, которые не хотят вводить санкции или продолжать их ужесточать. Политик осудил Германию, а также Венгрию, в частности - их премьер-министра Виктора Орбана.

"Главными тормозами являются самые большие и богатые страны Евросоюза. Венгрия не стала вводить санкции... Ситуация в Европе очень простая, это видно по стенограммам заседаний Совета Европы. Германия является основным тормозом санкций," - подчеркнул Моравецкий.

Также премьер-министр Польши отметил, что не прекратит обращаться к Орбану, чтобы тот поддержал санкции против РФ, а к Европе - чтобы отказалась от газа и нефти из России. Моравецкий добавил, что будущие санкции могут коснуться технологий и экономики.

"Сегодня рубль вернулся к довоенному уровню. Что это значит? Это означает, что российская экономика защитилась от введенных санкций. Должны быть введены жесткие санкции," - заявил глава польского правительства. 

Отметим, что Польша активно поддерживает Украину после полномасштабного вторжения РФ. Ранее страна призывала ЕС провести саммит, чтобы пересмотреть отношение к оккупантам после зверств их армии в Буче Киевской области. 

Ранее мы писали, что СМИ анонсируют обсуждение новых санкций против России уже в эту среду, 6 апреля. Будет рассматривать вариант отказа от покупки российских угля, нефти и газа.

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