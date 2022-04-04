РФ налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через Грузию - разведка

Из-за санкций Россия не может поставлять в страну большую номенклатуру военных, гражданских товаров.

Грузия продолжает помогать России после всех зверств ВС РФ на территории Украины. / facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

В РФ рассматривают вариант обхода санкций, чтобы продолжить поставлять в страну большой список товаров военного, двойного и гражданского назначения. Россия налаживает канал контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии. Об этом сообщает Главное управление разведки.

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Грузинские спецслужбы уже получили указания от руководства страны не мешать деятельности контрабандистов, которые поставляют товары в Россию.

Также известно, что оккупанты рассматривают еще один канал поставки военных товаров - через Восточную Азию. Через нее россияне хотят поставлять запчасти для техники, электронику и оптические приборы.

В Грузии рассматривается возможность возобновления авиасообщения с Россией. Отметим, что грузины поддерживают Украину после полномасштабного вторжения РФ. Однако руководство страны не разделяет данное мнение с народом.

Ранее мы писали, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что согласна с собственным решением не принимать Украину в НАТО в 2008 году. Владимир Зеленский пригласил ее в Бучу после изгнания россиян, но политик решила отмолчаться.