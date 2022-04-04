Россияне планирует привезти 20 пропагандистов на Запорожскую АЭС

На оккупированной станции планируют снимать пропагандистские ролики.

С начала марта российские оккупанты заняли Запорожскую атомную электростанцию. Пресс-служба "Энергоатома" сообщил в телеграм-канале, что россияне планируют завести на территорию АЭС около 20 пропагандистов, чтобы создать фейки для прокремлевских СМИ.

Украинские работники станции передали информацию, что оккупанты готовятся снимать постановочные ролики о "спокойной и безопасной" работе ЗАЭС. Боевики угрожают украинским сотрудникам, чтобы те врали на камеры о якобы положительном сотрудничестве с рашистами и условиях работы. Однако украинцы не ведутся на их провокации и угрозы.

Ранее мы писали, что Министерство обороны Украины назвало одну из целей российских боевиков. Помимо того, что оккупанты хотят окружить ВСУ на Донбассе, они готовятся захватить Харьков.