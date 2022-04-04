Оккупанты планируют захватить Харьков - Минобороны
Российские оккупанты планируют захватить Харьков. О подготовке захвата областного центра высказался спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре "Украина".
Читайте также: Харьков охватили масштабные пожары из-за обстреловПо словам Мотузяника, чтобы оккупировать Харьков, враг начал налаживать маршруты логистического обеспечения своей группировки войск. Также замечено, что оккупанты создают запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов.
В Минобороне подчеркивают, что еще одна цель россиян - это окружить украинскую армию на Донбассе.
Россияне используют высокоточное вооружение, чтобы уничтожать объекты критической инфраструктуры Украины.
Ранее мы писали, что на брифинге также выступил онлайн мэр Мариуполя. Вадим Бойченко рассказал об оставшихся в городе 130 тысячах людей, а также о проблемах эвакуации. Также мэр сообщил о похищении работников "Красного Креста" в Донецкой области и какие попытки применяются, чтобы вернуть их на подконтрольную территорию.