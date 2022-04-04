Оккупанты планируют захватить Харьков - Минобороны

В ведомстве предполагают, что областной центр - одна из оккупационных целей россиян на сегодня.

Российские оккупанты планируют захватить Харьков. О подготовке захвата областного центра высказался спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре "Украина".

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По словам Мотузяника, чтобы оккупировать Харьков, враг начал налаживать маршруты логистического обеспечения своей группировки войск. Также замечено, что оккупанты создают запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов.

Кабинет Олега Синегубова. / Суспільне Харків

В Минобороне подчеркивают, что еще одна цель россиян - это окружить украинскую армию на Донбассе.

Россияне используют высокоточное вооружение, чтобы уничтожать объекты критической инфраструктуры Украины.

Ранее мы писали, что на брифинге также выступил онлайн мэр Мариуполя. Вадим Бойченко рассказал об оставшихся в городе 130 тысячах людей, а также о проблемах эвакуации. Также мэр сообщил о похищении работников "Красного Креста" в Донецкой области и какие попытки применяются, чтобы вернуть их на подконтрольную территорию.