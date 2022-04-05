В Еврокомиссии раскритиковали Грузию

Грузия постепенно отходит от демократических принципов

За последние два года Грузия серьезно "отступила" назад в вопросе соблюдения основных демократических принципов и ключевых политических обязательств в рамках заключенного Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией. Об этом сообщает издание Civil Georgia со ссылкой на новый доклад Еврокомиссии.

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Отмечается, что еще в ноябре прошлого года комитет Европейского парламента по иностранным делам запросил отчет по выполнению Грузией соглашения об ассоциации с ЕС и Грузией. Отчет затрагивает период с апреля 2020 года по февраль 2022 года.

На основе собранной информации удалось выяснить, что демократические институты Грузии "постепенно утратили свою сущность, и правящая коалиция все больше концентрирует власть в своих руках, одновременно ограничивая пространство для инакомыслия".

Также в отчете утверждается, что ситуация с верховенством права в стране значительно ухудшилась. На это в частности указывает задержание лидеров оппозиции и другие факты.

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В то же время Еврокомиссия признала, что Грузия значительно продвинулась в борьбы с насилием в отношении женщин и улучшения гендерного равенства на работе. Также признается, что Грузия остается лидером в своем регионе в сфере борьбы с коррупцией.

"Сотрудничество в сфере внешней политики и политики безопасности также оценивается положительно; Однако Грузия отказалась присоединиться к санкциям, введенным против России после вторжения в Украину в конце февраля 2022 года", - говорится в отчете.

Напомним, украинская разведка выяснила, что РФ налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через Грузию. Из-за санкций Россия не может поставлять в страну большую номенклатуру военных, гражданских товаров.

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