В Пентагоне озвучили прогноз по войне в Украине

Украина может выиграть войну, поскольку российский лидер так и не смог достичь своих стратегических целей.

Как долго будет продолжаться война в Украине, если она не будет прекращена дипломатическим путем, неизвестно, но Киев точно может ее выиграть. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга 6 апреля.

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"Тот факт, что президент России Владимир Путин собирается сконцентрироваться на меньшей географической территории, безусловно, создает вероятность того, что насилие продолжится. Это может даже усилиться по всей Украине", - отметил спикер.

В то же время он повторил, что Украина может "абсолютно" выиграть войну. Свидетельством этого является неспособность российского лидера достичь своих стратегических целей.

"Мариуполь до сих пор не взят. Он вывел свои войска из Киева. Он вывел свои войска из Чернигова. Харьков не взяли. Они не взяли Николаев на юге. Поэтому я думаю, что доказательство буквально в результатах, которые вы видите каждый день", - сказал Кирби.

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