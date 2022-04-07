Российский военком отказался назвать потери РФ: "Мы не ведем статистику"

Он считает, что такие разговоры являются "пошлыми" и "неуместными".

Главный военком Красноярского края Андрей Лысенко отказался называть потери РФ в войне с Украиной. Мол россияне не ведут подсчетов погибших оккупантов. Его слова передают росСМИ.

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Так, отвечая на вопрос журналистов о потерях, военком стал уверять, якобы лично для него смерть каждого солдата является "трагедией", мол в армию людей отправлял лично он.

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"Я чувствую за них ответственность. Поэтому от цифр, сколько у нас погибло, сколько красноярцев ранено… мы не ведем такую статистику… Я считаю, что это в определенной степени пошло… Мы с кем-то будем сравнивать, что ли? Сколько у вас, а сколько у нас?...Я считаю, что о цифрах говорить просто неуместно", - убеждает Лысенко журналистов.

Напомним, ранее в Пентагоне США озвучили прогноз по войне в Украине.

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