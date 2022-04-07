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У Эрдогана рассказали, когда будет прорыв в переговорах Украина-Россия

В ближайшие несколько дней работа делегаций не приведет к четкому результату.
У Эрдогана рассказали, когда будет прорыв в переговорах Украина-Россия
Ибрагим Калин / wikipedia

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин рассказал, когда будет прорыв в мирных переговорах между Украиной и Россией. Это может произойти через несколько недель, сообщает Haber7.

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Так, по словам политика, на переговорный процесс оказали влияние кадры из Бучанского и Бородянского районов. Речь идет о зверствах, совершенных российскими оккупантами в отношении к мирным гражданам.

Калин указывает, что убийство простых людей повлияло на готовность Киева продолжать переговоры.

"Мы все были возмущены, когда увидели эти фотографии нарушений прав человека и военных преступлений", - отметил он.

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Политик говорит, что в ближайшие несколько дней ждать четкого результат от переговоров не стоит. Но, возможно, прорыв будет достигнут через неделю или две недели.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с Владимиром Путиным может пройти в турецком Стамбуле. Он считает, что нужно попытаться договориться.

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