Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека

"За" проголосовали 93 государства.

В Нью-Йорке прошла 11-я чрезвычайная спецсессия в штаб-квартире ООН. На ней Генеральная Ассамблея приостановила участие России в Совете по правам человека. Резолюцию предложили Украина и более 50 стран-участниц. Об этом сообщается на сайте ООН.

Резолюцию поддержали 93 страны. 24 страны-участницы выступили против и 58 удержались.

ООН

Отметим, резолюция называется "Остановка прав Российской Федерации, связанных с членством в Совете ООН по правам человека". Две трети присутствующих, если проголосуют "за", могут приостановить членство в Совете любой страны, которая грубо и систематически нарушает права человека.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица отметил, что приостановка членства РФ - это "обязанность, а не выбор".

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Заместитель российского представителя при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что проект резолюции не имеет ничего общего с правами человека.

"Сегодня мы видим, как усилиями небольшой группы стран правозащитная архитектура дала большую трещину," - сообщил Кузьмин, настаивая на том, что для России является приоритетом "укрепление конструктивного диалога".

Ранее мы писали, что в СНБО предупредили о новом пропагандистском веянии РФ. На гостелевидении России 8 лет жонглировали понятиями "нацизм" и "фашизм", подготавливая почву для геноцида украинцев. Однако как в теории, так и на практике понятия отличаются.