В Пентагоне заявили, что Путин "вероятно, отказался" от попытки захватить Киев

Россия сфокусировалась на востоке и юге Украины.

Президент России Путин, "вероятно, отказался" от попытки захватить украинскую столицу, так как оккупанты переместили внимание на восток и юг Украины. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Об этом пишет Defence News.

Остин отметил, что российский диктатор ошибся, когда надеялся быстро захватить Украину.

"Путин думал, что он действительно может быстро захватить Украину, очень быстро захватить столицу, но он ошибался," - подчеркнул глава Минобороны США.

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В Пентагоне также отметили, что они фокусируются на продолжении помощи Украине с вооружением, когда война вступит в новую фазу.

"Я думаю, что Путин, вероятно, отказался от своих усилий захватить столицу и теперь сосредоточен на юге и востоке страны," - заявил Ллойд Остин.

Однако чиновники Запада сходятся во мнении, что Путин мог не отказаться от идеи захватить Киев, даже несмотря на отвод войск.

Ранее мы писали, что Украина не пойдет на временное перемирие с РФ, так как это даст врагу возможность для новой эскалации и войны. Подоляк подчеркнул, что украинское руководство понимают все риски временных договоренностей о мире.