Украина не пойдет на временное перемирие с РФ – Подоляк

Временный мир без четких механизмов предотвращения войны работать не будет, считают в ОП

На переговорах с Россий Украине не согласится на временное перемирие и будет добиваться устойчивого мира. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его мнению, временное перемирие является плохим вариантом, потому что дает России возможность для новой эскалации и войны.

"Его (временного перемирия – ред.) не может быть. Необходимо застолбить такие условия, которые не позволят РФ даже думать о том, чтобы стрелять по территории Украины или переходить наши границы. Временное перемирие – это стимулирование РФ к последующим агрессивным действиям", - считает Подоляк.

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Он подчеркнул, что украинское руководство, и, в частности, президент Владимир Зеленский прекрасно понимают все риски временных договоренностей о мире.

"Поэтому мы не будем идти ни на "Минск-3", ни на "Будапешт-2" – это все не имеет смысла. В исторической перспективе, даже краткосрочной, все эти "мински" приводят к грандиозным трагедиям. Все эти договоренности без реальных превентивных механизмов предупреждения войны – не будут действовать. Мы на это не пойдем, это принципиальный вопрос", - заявил он.

Напомним, Подоляк заявил, что вопрос Крыма могут вынести "за скобки" ради окончания войны. Это произойдет, если полуостров станет препятствием для подписания мирного договора.

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